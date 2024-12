Furgone investe ragazzino di 11 anni nel Bolognese, è grave

BOLOGNA, 03 DIC - È ricoverato in gravi condizioni, all'ospedale Maggiore di Bologna, un ragazzino di 11 anni rimasto coinvolto, ieri verso le 19, in un incidente stradale in provincia, Crevalcore. In base a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, il ragazzino stava attraversando viale Amendola quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un furgone. Il conducente si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi: il 118 ha accompagnato l'undicenne al Maggiore dove al momento è ricoverato. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente stradale.

