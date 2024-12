Usmia: 'sui braccialetti una beffa per le forze dell'ordine'

Alle forze dell'ordine vengono attribuiti compiti di assistenza tecnica relativi al funzionamento dei braccialetti elettronici. Lo prevede il decreto legge 'Giustizia' del 29 novembre 2024 e Usmia Carabinieri, che è stato tra i primi a segnalare i problemi derivanti dai falsi allarmi dei braccialetti ora evidenzia come "tali responsabilità rischiano di compromettere ulteriormente una sicurezza pubblica già fortemente provata dalla carenza di personale e risorse".

Per il segretario generale Carmine Caforio e il segretario nazionale Alfonso Montalbano "assegnare alle forze dell'ordine compiti e responsabilità estranee alle loro funzioni, come la verifica tecnica dei dispositivi, è inaccettabile. Queste incombenze improprie sottraggono tempo ed energie al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati. Non dimentichiamo che le stazioni carabinieri, le unità radiomobili e le centrali operative, con un pugno di militari, sono chiamate a controllare città metropolitane o vaste aree di territorio, in alcuni casi, densamente popolate da soggetti pericolosi, anche per reati concernenti il codice rosso".

"Oltre al danno, la beffa", commentano i dirigenti, che chiedono ai ministri dell'Interno, della Difesa e della Giustizia "un intervento immediato che escluda gli operatori di polizia da ogni verifica e assistenza tecnica, affinché possano continuare a svolgere il loro ruolo fondamentale a tutela della sicurezza dei cittadini".



