Pianura Padana nella morsa dello smog, Emilia bollino rosso

BOLOGNA, 02 DIC - Buona parte dell'Emilia ancora nella morsa dello smog, con le misure emergenziali contro l'inquinamento che cessano - da domani - dopo diversi giorni soltanto a Bologna, Ferrara e in Romagna. Le limitazioni ulteriori, che impattano sui veicoli in circolazione compresi gli Euro 5 nei comuni con oltre 30mila abitanti e sugli impianti di riscaldamento, resteranno ancora in vigore fino a mercoledì compreso a Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA