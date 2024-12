illycaffè adotta un educatore per San Patrignano

Si consolida il supporto di illycaffè all' accompagnamento degli ospiti della comunità di San Patrignano sostenendo i costi di una figura professionale fondamentale nel percorso di crescita delle ragazze e dei ragazzi. Il progetto si chiama "Adotta un educatore", visto che nella comunità occorre assumere 20 nuovi educatori, presenti 24 ore su 24, sette giorni su sette per garantire un sostegno agli attuali 850 ragazzi e ragazze ospitate nella struttura.

"Se il 70% di chi termina il percorso di recupero in comunità non torna più a fare uso di sostanze, gran parte del merito è proprio degli educatori che forniscono agli ospiti di San Patrignano gli strumenti per affrontare e superare le difficoltà quotidiane, quelle per cui prima trovavano una risposta nelle droghe", riporta una nota dell'azienda. Con l'aiuto di illycaffè, da quest'anno la comunità potrà avere un educatore in più. La a.d. di illycaffè, Cristina Scocchia, ha parlato di una figura dal "ruolo complesso e sfidante che può davvero fare la differenza e rappresentare una guida preziosa per aiutare gli ospiti della casa a ricostruire il proprio percorso di vita".

Insomma, come ha indicato Vittoria Pinelli, presidente di San Patrignano, "una persona in più con cui possono aprirsi, confidarsi e confrontarsi".



