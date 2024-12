E-R prima per valore economico del sistema Dop nel cibo

BOLOGNA, 02 DIC - L'Emilia-Romagna prima regione in Italia per valore economico del sistema delle Dop per quanto riguarda il comparto del cibo, con un valore nel 2023 di 3,4 miliardi di euro. Comprendendo anche il settore del vino l'Emilia-Romagna è seconda in Italia, con 3,87 miliardi, dopo il Veneto che nel comparto detiene il primato indiscusso. È quanto emerge dalla classifica stilata dal Rapporto Ismea Qualivita.

Tra le province nella top ten complessiva (sistema Dop di cibo e vino) trovano spazio tre emiliano-romagnole: Parma al secondo posto con 1,7 miliardi, Modena al sesto con 769 milioni e Reggio Emilia all'ottavo con 698 milioni di euro. Nel solo settore cibo Parma, Modena, Reggio sono sul podio, prima, seconda e terza.

Nella classifica dei prodotti della gastronomia Dop e Igp l'Emilia domina: Grana Padano, a seguire Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma e poi l'aceto balsamico di Modena Igp e la Mortadella di Bologna Igp rispettivamente all'ottavo e nono posto. Il Grana Padano Dopo, che ha un pezzo di produzione anche in Emilia, ha un valore stimato intorno a un miliardo e 8, salito dell'8,8% in un anno. Il Parmigiano Reggiano, al secondo posto, ha un valore di un miliardo e sei, in calo del 7%. Il prosciutto di Parma Dop, terzo, vale quasi un miliardo (+2%).

