Due ragazze molestate sull'autobus, denunciato un 59enne

BOLOGNA, 02 DIC - Molestate sull'autobus sulla tratta Parma-Langhirano. È successo a due ragazze e al termine di un'indagine, svolta anche con servizi in borghese, i carabinieri hanno identificato e denunciato a piede libero per violenza sessuale un 59enne straniero, che vive in provincia. Poco dopo essere salite sul mezzo, le vittime avevano preso posto a sedere ed erano state avvicinate dall'uomo che si era seduto al loro fianco e le aveva molestate, stringendole contro il vetro. Entrambe le ragazze hanno sporto denuncia, descrivendo l'uomo e consentendo ai carabinieri di produrre un identikit. Nei giorni scorsi il presunto molestatore è stato individuato e le vittime lo hanno riconosciuto.

