Danneggiato striscione antifascista al Cassero a Bologna

Per la seconda volta in un mese, è stato danneggiato lo striscione affisso fuori dal Cassero Lgbtqia+ Center di Bologna. A denunciarlo sono gli animatori del circolo che, in un comunicato, associano la distruzione del banner, sul quale c'è scritto 'frocie sempre fasciste mai', a una manifestazione di estrema destra.

"Era già successo all'indomani della manifestazione del 9 novembre organizzata da Casapound e Rete dei Patrioti" in zona stazione, "anche questa volta" lo striscione è stato danneggiato "all'indomani di una manifestazione di gruppi neofascisti, seppure informale. Ieri notte, infatti, ci hanno segnalato - si legge in una nota - la presenza di una ronda di estrema destra in Bolognina. Non sappiamo se si tratti di una delle 'passeggiate della sicurezza' settimanali organizzate dalla Rete dei Patrioti. Il fatto che il Cassero Lgbtqia+ Center sia stato oggetto di due atti vandalici di chiara matrice fascista e omofoba nell'arco di meno di un mese ci sembra un campanello di allarme preoccupante. Lo abbiamo denunciato più volte e lo ribadiamo: il fatto che il governo stesso promuova odio e omolesbobitransfobia non si traduce solo in leggi e provvedimenti discriminatori, ma in un aumento della violenza quotidiana nei confronti delle persone LGBTQIA+. Anche questa volta non ci faremo intimidire: lo striscione tornerà al suo posto".



