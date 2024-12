A Rimini e Riccione il Festival internazionale delle serie TV

Rimini e Riccione si preparano a diventare il palcoscenico del Festival internazionale delle serie televisive in programma per giugno del prossimo anno.

L'evento, sostenuto dal Ministero della Cultura, rappresenta secondo i due Comuni un'opportunità per promuovere la riviera riminese. In un incontro presso la Residenza comunale di Rimini, il sindaco Jamil Sadegholvaad e l'assessore comunale alla cultura Michele Lari hanno accolto la sindaca di Riccione Daniela Angelini e la vicesindaca Sandra Villa per definire le prime azioni operative. Al centro della discussione, la creazione di gruppo tecnico di lavoro composto da dirigenti e tecnici dei due Enti che avrà il compito di occuparsi degli aspetti organizzativi e amministrativi, in collaborazione con il comitato organizzatore del Festival. "L'obiettivo comune per Rimini e Riccione - si legge in una nota congiunta - è quello di farsi trovare pronti, mettendo a frutto l'esperienza che le due realtà hanno in termini di gestione organizzazione di grandi eventi per il pubblico e di accoglienza, affinché il Festival possa trovare in Rimini e Riccione la sua nuova casa".



