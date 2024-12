A Bologna presentato il Calendario 2025 dell'Esercito

Nel salone d'onore del circolo unificato dell'Esercito di Bologna, il comandante militare Esercito 'Emilia-Romagna' (Cme), colonnello Francesco Randacio, ha presentato il CalendEsercito 2025.

L'edizione 2025 chiude una trilogia storica che, a partire dal 2023, ha voluto raccontare cosa accadde dai giorni che seguirono l'armistizio dell'8 settembre 1943 fino alla Liberazione del Paese il 25 aprile 1945. In particolare l'opera editoriale ripercorre i principali fatti d'arme a cui prese parte il ricostituito Esercito, dal Corpo Italiano di Liberazione ai Gruppi di Combattimento, illustrando le imprese e il coraggio dei Corpi e delle unità ausiliarie che parteciparono alla Resistenza e il contributo offerto dalla Forza Armata alla ricostruzione post bellica dell'Italia.

Il colonnello Randacio, accompagnato dal professor Alberto Petri, già associato di Storia contemporanea all'Università di Bologna e insegnante di storia dei conflitti armati all'Accademia militare di Modena, hanno sottolineato l'importanza "di trasmettere alle future generazioni l'eredità di chi ha combattuto per un'Italia libera e democratica". Anche per quest'anno una quota del ricavato delle vendite del CalendEsercito sarà devoluta all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani e i militari di carriera dell'Esercito, che assiste circa 500 orfani di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa.



