Rimini dedica piazza a Sergio Zavoli,uno dei suoi figli illustri

Rimini rende omaggio a uno dei suoi figli più illustri: il giornalista e scrittore - amico fraterno di Federico Fellini e Tonino Guerra - Sergio Zavoli. La città romagnola gli ha dedicato oggi - alla presenza della figlia Valentina e della moglie Alessandra - uno dei suoi luoghi più iconici: la piazzetta che si staglia tra Viale Tiberio e la suggestiva Piazza sull'Acqua, affacciata sul Ponte di Tiberio, nel cuore del 'felliniano' Borgo San Giuliano.

Nello spazio adiacente al bimillenario ponte romano è stata svelata la targa in sua memoria, a ricordo di una carriera iniziata in Romagna nel secondo dopoguerra alla radio, prima di approdare alla televisione pubblica, dove Zavoli segnò una rivoluzione con programmi come 'Il Processo alla Tappa', dedicato al Giro d'Italia, e inchieste divenute celebri come 'Nascita di una dittatura' del 1972 che raccontò l'ascesa del fascismo in Italia, e 'La notte della Repubblica' del 1989 sul terrorismo degli anni di piombo. "Sergio ha dato a Rimini la capacità di raccontarsi - ha ricordato il sindaco Jamil Sadegholvaad -. Sembra un dato scontato ma non lo è. Prima di Sergio Zavoli la nostra città veniva sostanzialmente raccontata da un occhio esterno, quasi 'usata', nel senso di coglierne ogni volta soprattutto gli aspetti stereotipati. Grazie a Zavoli, alla sua umanità poetica, al suo amore per la città, Rimini stessa ha 'imparato', per così dire, a conoscersi meglio e a raccontarsi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA