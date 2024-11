Zecchino d'oro, 'Jingle band' brano più votato 2/a giornata

Un brano di dance elettronica che parla della bellezza del Natale e dello stare insieme, 'Jingle band', cantato da Kira Pasotti, 8 anni, di Messina, e Francesco Mazzotta Margapoti, 9 anni, di Lecce, è stato il più votato fra i sette proposti durante la seconda giornata dello Zecchino d'oro, giunto alla 67/a edizione e trasmesso in diretta su Rai1 dall'Antoniano di Bologna, con la conduzione di Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni (ieri 16,4% di share).

I brani sono stati esaminati da una giuria di bambini, che cambiano di puntata in puntata, e da quella dei 'grandi', oggi composta da Gabriele Cirilli, Daniela Ferolla e nuovamente, come ieri, da Lino Banfi. Domani, dalle 17.20, gran finale con la presentazione di Carlo Conti, direttore artistico del festival, la presenza di Topo Gigio (che non era nel cast fisso del programma dal 2006), anche nei panni di giurato, il riascolto di tutte le 14 canzoni e la proclamazione del brano vincitore.

E come ogni anno lo Zecchino d'oro sostiene Operazione Pane, la campagna di Antoniano per raccogliere fondi, tramite il numero solidale 45538, a sostegno delle mense francescane presenti in Italia e nel mondo: a stasera sono state fatte donazioni per sessantamila pasti.

Quest'anno l'evento valorizza ancora di più la sua natura crossmediale con progetti che coinvolgono diversi canali, tradizionali e digitali, firmati Rai. All'interno della compilation ci sono tre 'bonus track', tra cui una cover di 'Zum zum zum', la celebre sigla di Canzonissima '68, in una versione speciale interpretata dal Piccolo Coro diretto da Sabrina Simoni per celebrare la ricorrenza dei 70 anni della Rai e di Antoniano. Del brano è stato realizzato un cartone animato che fa parte della nuova serie di cortometraggi animati delle 14 tracce in gara, realizzati da Rai Kids e Antoniano, a disposizione su RaiPlay e più avanti trasmessi su Rai Yoyo.





