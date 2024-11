Riaperto il casello di Casalecchio sull'A1 col nuovo cavalcavia

È stato aperto al traffico questa mattina il nuovo cavalcavia di svincolo del casello di Bologna Casalecchio interessato, negli ultimi mesi, da un importante piano di ammodernamento da parte di Autostrade per l'Italia.

L'intervento è stato articolato in più fasi di lavoro, quali la demolizione del vecchio impalcato, l'esecuzione degli scavi per impostare le nuove fondamenta e il varo della nuova struttura. L'impalcato, costituito da un'unica campata di circa 27 metri, è realizzato in acciaio Corten e dimensionato secondo i più recenti dettami normativi e in grado di sopportare gli attuali volumi di traffico che caratterizzano il tratto, uno degli snodi principali del sistema autostradale e tangenziale bolognese. Riqualificate le barriere di sicurezza della rampa di svincolo sottostante e ripristinati i rilevati in terra in seguito ai danni dell'alluvione dello scorso ottobre.

Con l'inaugurazione è stato riaperto al traffico il casello di Bologna Casalecchio sia in entrata che in uscita. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Casalecchio di Reno, Matteo Ruggeri, e il direttore del III Tronco di Autostrade per l'Italia, Stefano Vimercati.



