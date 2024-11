Pausini ospite a Verissimo annuncia il suo docu-concerto

A Verissimo domenica 1 dicembre grandi celebrazioni per gli oltre trent'anni di carriera dell'artista italiana più premiata al mondo: Laura Pausini. La cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 5 miliardi di streaming su Spotify, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, sarà super ospite di Silvia Toffanin per una lunga ed emozionante intervista. Inoltre, attraverso alcune clip in esclusiva, a "Verissimo" verrà presentato il "Laura 30 World Tour" un docu-concerto che sarà disponibile, in anteprima mondiale, proprio da domenica 1° dicembre, alle 19.00, su Mediaset Infinity.

Per la prima volta sulla piattaforma digitale di Mediaset, gli utenti potranno godere gratuitamente di uno show unico scritto con un linguaggio innovativo e declinato in un formato ad hoc per il web: il passato, il presente, il futuro. I tre capitoli della vita artistica di una vera e propria icona internazionale che non ha mai dimenticato le sue radici italiane. Laura Pausini, seduta nel suo camerino al termine di un concerto, riavvolge il nastro della sua storia fatto di immagini, musica e parole. L'artista ripercorre ogni tappa del suo "sogno", attraverso il suo repertorio, ricco di successi intramontabili - tra questi anche l'ultimo singolo "Ciao/Chao" pubblicato a settembre (scritto fra gli altri con San Smith e prodotto da Fraser T. Smith e Paolo Carta) - e grazie alle testimonianze degli amici e dei collaboratori più stretti che hanno contribuito al suo indiscutibile successo planetario.

Quella di Laura Pausini è una gloriosa carriera lunga trent'anni: dalla vittoria al Festival di Sanremo nel 1993, dove ha trionfato con "La Solitudine", al "Laura Pausini World Tour 2023 2024" che da febbraio 2023 ha toccato oltre 70 città in Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti, con dati di vendita da capogiro, che la incoronano di fatto l'artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale.

Ha macinato record su record: oltre alla vittoria del Grammy Awards, ha conquistato 4 Latin Grammy Awards ed è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come "Person of the Year 2023" (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento). Nel suo palmarès vanta un Emmy Award, un Golden Globe e una nomination agli Oscar. Inoltre, è stata la prima artista in assoluto a cantare allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo. "Laura 30 World Tour" è prodotto da Friends TV.





