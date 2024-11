Oltre 5 milioni di accessi in un anno a 'EmiliaRomagna Wifi'

Oltre 5 milioni di utenti unici (quindi più dei cittadini della regione) hanno fatto accesso nell'ultimo anno alla rete 'EmiliaRomagna Wifi', gestita da Lepida per conto della Regione, che conta 12.504 punti di accesso. I dati raccolti servono per sovraintendere alle attività tecniche del servizio, ma testimoniano anche il grande successo di questo servizio. Le elaborazioni sui gruppi di punti di accesso consentono di analizzare, ad esempio, i numeri di utenti in un grande sito, come ad esempio l'Aeroporto di Bologna, dove, nel mese di luglio, ci sono stati circa 300mila accessi.

L'idea di avere un WiFi a disposizione di tutti, libero e gratuito, collegato direttamente alla rete Lepida con punti di accesso alimentati in fibra si è sviluppata negli anni anche se vede il suo coronamento nel 2017 mediante la modifica della legge regionale 11 del 2004 che autorizza Lepida ad offrire al pubblico il servizio gratuito di connessione ad internet.

Come nome identificativo della rete (Ssid) si è scelto EmiliaRomagnaWiFi, estendendolo poi ad essere "EmiliaRomagnaWiFi wifiprivacy.it" in modo da informare, sempre e comunque l'utente sulla privacy, appunto riportata e accessibile al sito wifiprivacy.it. Il sistema, di cui è titolare Regione Emilia-Romagna, prevede l'erogazione dell'indirizzo Ip da due Dhcp centralizzati e ridondati e la navigazione su indirizzi pubblici con Nat su due apparati ridondati. Il sistema ha visto aggregare al suo interno tutte le reti WiFi esistenti sul territorio presso Enti locali e presso la Sanità.



