Ippica, a Modena un convegno sul futuro del settore

Accelerare la riforma delle scommesse e dare vita ad un'agenzia ippica specializzata è l'obiettivo fissato dall'incontro delle categorie del settore ippico nazionale che si è svolto alla Ghirlandina di Modena, sul futuro del settore, sotto l'organizzazione del direttore dell'Ippodromo modenese Alessandro Arletti.

In un contesto in cui le scommesse ippiche hanno perso quote di mercato fino a scendere a meno dello 0,5% della raccolta complessiva del gioco in Italia, fanno notare gli organizzatori, questa iniziativa mira a garantire la sostenibilità del settore e la tutela degli operatori ippici in tutto il Paese.

Il settore del gioco in Italia ha generato nel 2022 oltre 136 miliardi di euro, con le sole slot, Vlt e giochi di carte online che superano gli 87 miliardi. Le scommesse ippiche, ridotte ormai a meno dello 0,5% del mercato, rappresentano per migliaia di famiglie impiegate direttamente e indirettamente nel settore, la speranza per il futuro e per la salvaguardia delle strutture pubbliche e private dei centri di allevamento, delle scuderie, dei centri di allenamento e degli ippodromi.

Una delle richieste principali è quella di riportare in seno al settore ippico la gestione delle scommesse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA