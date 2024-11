Donazione Gdf a osteoncologia Istituto Rizzoli Bologna

C'erano anche le medaglie d'argento di Parigi 2024 nella disciplina "quattro di coppia", Luca Chiumento e Andrea Panizza, e la finalista in "otto" femminile Elisa Mondelli a consegnare all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna i fondi raccolti grazie all'iniziativa "Challenge Filippo Mondelli" da destinare alla ricerca sui tumori delle ossa: la gara di beneficenza al remoergometro, organizzata dalle Fiamme Gialle insieme all'associazione "Io Sono Filippo" di concerto con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, si è svolta online dal 10 al 16 giugno e ha raccolto la somma di 7.300 euro che, per volere dei famigliari di Filippo, è stata destinata alla struttura "Osteoncologia, Sarcomi dell'osso e dei tessuti molli, e Terapie Innovative" del Rizzoli a sostegno dei progetti di ricerca portati avanti tra laboratori e reparti (studio preclinico per l'identificazione di nuovi agenti terapeutici per i pazienti affetti da sarcomi ossei).

L'incontro è proseguito con la visita al nuovo laboratorio 3D dell'Istituto guidato dall'ing. Alberto Leardini, direttore del Laboratorio di Analisi del Movimento e valutazione funzionale protesi, che ha illustrato le attività di progettazione di protesi personalizzate stampate in 3D, spesso utilizzate anche per i pazienti che a seguito della rimozione di un tumore subiscono una grande perdita di osso e hanno quindi necessità di un impianto su misura per riacquistare la piena funzionalità delle articolazioni colpite.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA