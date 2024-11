Bene lo Zecchino D'oro su Rai1, domenica la finale con Conti

Ottimi ascolti ieri per il debutto, in diretta nel pomeriggio di Rai 1, del 67/o Festival dello Zecchino d'Oro, che ottiene il 16.4% pari a 1 milione 836mila spettatori. Nell'anno in cui si celebrano sia i 70 anni della Rai sia quelli dell'Antoniano, il tradizionale appuntamento vede in conduzione la coppia formata da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, che oggi - dalle ore 17.05 alle ore 18.45 - sarà al timone della seconda semifinale. Domani, dalle 17.20 alle ore 20.00, la finale che decreterà il brano vincitore tra i 14 in gara sarà condotta, come di consueto, dal direttore artistico dello Zecchino d'Oro Carlo Conti. Protagonista assoluta la gara tra le canzoni. Tanti ospiti a comporre la giuria di grandi: ieri, nella prima puntata, Tosca D'Aquino, Carolina Rey e Lino Banfi; questo pomeriggio Gabriele Cirilli e Daniela Ferolla, con il ritorno anche di Banfi; in finale domani Caterina Balivo, Elisabetta Ferracini, Bianca Guaccero e i conduttori delle semifinali Benvenga e Baglioni.

Ospiti della finale anche i Ricchi e Poveri che presenteranno il loro ultimo brano, dedicato al Natale.

Grande ritorno in questa edizione 2024 quello di Topo Gigio, presente in tutte le puntate, che alla finale vestirà anche i panni del giurato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA