A Bologna serata dedicata alle Città invisibili di Calvino

Una realizzazione originale che intreccia letteratura, musica mediterranea e teatro, in una narrazione suggestiva delle Città Invisibili di Italo Calvino, con rimandi allusivi a Bologna attraverso i suoi simboli dei portici, delle torri e delle sue piazze ricche di ricordi e storia: è lo spettacolo "Nu Suonno e Le Città Invisibili" che il prossimo 2 dicembre alle 21 debutta al Teatro Dehon in prima nazionale.

Bologna diventa dunque protagonista di questo allestimento, confermandosi luogo d'incontro privilegiato tra arte, cultura e memoria collettiva, Questo spettacolo infatti non è solo un omaggio a Calvino, ma un atto d'amore a cura di artisti che sono nati o che vivono professionalmente a Bologna, città di cultura e innovazione in grado di mantenere l'equilibrio tra la sua storia millenaria e il dinamismo del presente.

L'evento, promosso dall'associazione bolognese Le Nuvole di Danilo Malferrari, è stato ideato e adattato da Gabriele Via, con la musica originale di Peppe Aiello e della sua band, con la voce della cantante Zaira Magurano.

La serata apre e introduce una ricca rassegna musicale organizzata da Le Nuvole che prosegue nel 2025 con altri 4 appuntamenti dedicati alla musica e alla memoria. Si comincia il 22 gennaio con un tributo a Rino Gaetano, il 12 febbraio sarà la volta di Mina e Lucio Battisti, il 4 marzo si ricorda Lucio Dalla, metre il 9 aprile la serata sarà dedicata ai Pink Floyd.





