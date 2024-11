Zecchino d'oro, ex aequo in testa dopo la prima giornata

'Diventare un albero', che vede tra gli autori Luca Argentero ed è interpretata da Anna Sole Dalmonte, 9 anni, di Voltana (Ravenna) e 'Nonna rock', proposta da Martina Galia, 10 anni, di Trapani, sono state a pari merito le canzoni più votate nella prima giornata del 67/o Zecchino d'Oro, in diretta su Rai1 dall'Antoniano di Bologna, con la conduzione di Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. A giudicare i primi sette brani in gara (domani è in programma l'ascolto degli altri 7 pezzi) è stata, come da tradizione, una giuria di bambini assieme alla 'giuria dei grandi', oggi composta da Lino Banfi, Tosca D'Aquino e Carolina Rey, e al voto del Piccolo Coro diretto da Sabrina Simoni.

Le 14 canzoni sono firmate da 36 autori, sia esperti di musica per bambini sia scrittori, attori, produttori e grandi artisti, tra cui - oltre ad Argentero - Red Canzian, Johnson Righeira e Andrea Mingardi; a interpretare i brani in gara, sempre dal vivo, 19 piccoli cantanti provenienti da undici regioni. I testi delle canzoni - veicolati da arrangiamenti contemporanei e pop e musica che spazia tra i generi, andando dalla techno dance al reggae, dal rock al jazz - trattano temi come l'importanza dell'amicizia e del tempo libero, l'utilizzo corretto della tecnologia, il valore di ogni emozione, la forza dell'amore che abbatte ogni barriera e porta pace, l'unicità preziosa di ognuno.

Ritorno atteso in questa edizione è quello di Topo Gigio, presente in tutte le puntate e anche giurato nella finale, che sarà condotta da Carlo Conti, direttore artistico dello Zecchino d'oro. Anche quest'anno, inoltre, il festival sostiene l'Operazione Pane, la campagna di Antoniano per raccogliere fondi a sostegno delle venti mense francescane in Italia e delle 5 attive nel mondo (Romania, Siria e Ucraina) tramite il numero solidale 45538: oggi sono stati donati trentamila pasti.



