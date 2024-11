Natale, a Rimini torna il presepe di sabbia

RIMINI, 29 NOV - A Rimini le festività natalizie entrano nel vivo sabato con l'inaugurazione del grande presepe di sabbia sulla spiaggia libera di Marina Centro. L'opera, realizzata interamente con sabbia e acqua marina, offre una rappresentazione dettagliata della Betlemme di duemila anni fa con scene della Natività, i Re Magi e momenti di vita quotidiana. Per i più piccoli è stato allestito un presepe speciale popolato da personaggi dei cartoni animati più amati come Topolino e Super Pippo.

L'evento, che inizierà alle ore 11, vedrà la partecipazione del sindaco e sarà arricchito dalla presenza delle mascotte dell'Happy Circus. Il Villaggio di Natale include anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio e una passeggiata sulle dune. Ma le celebrazioni natalizie non si limitano alla spiaggia. Il centro storico di Rimini sarà animato da numerosi presepi viventi che riproporranno le tradizioni contadine e marinare locali. Figuranti in costume daranno vita a scene della Natività e momenti di vita quotidiana coinvolgendo diverse realtà parrocchiali del territorio. Il 6 gennaio si svolgerà, poi, il corteo intitolato 'In viaggio con i Re Magi'. Organizzato dalla Made Officina Creativa in collaborazione con la Diocesi e il Comune, vedrà la partecipazione di 400 figuranti provenienti da dieci nazioni. Anche l'entroterra riminese celebra il Natale con eventi come il presepe vivente alla Rocca di Montefiore, ambientato in un borgo medievale, e il Cammino di San Francesco che collega Rimini a La Verna. Lungo questo percorso, da dicembre al 6 gennaio, sono esposti presepi di ogni tipo in conventi, rocche e chiese, realizzati da maestri presepisti, religiosi e bambini.

