Il nouveau cirque Les Farfadais al Celebrazioni di Bologna

Con oltre 70 artisti provenienti da tutto il mondo, acrobati, coreografi, scenografi e ballerini, ha realizzato circa 3.000 spettacoli: Les Farfadais, una della compagnie di Nouveau Cirque più apprezzate a livello internazionale, fondata nel 1999 dai fratelli Stéphane e Alexandre Haffner, arriva a Bologna, al Teatro Celebrazioni l'1 dicembre alle 21, con Éveil.

Lo spettacolo, che in Francia ha già registrato più di cento sold out in un solo anno e in Italia 10.000 presenze al tour della scorsa estate, torna ora in una veste rinnovata e arricchita. Éveil (Il risveglio) è uno show con acrobazie mozzafiato ma anche poetiche: la storia di un incontro tra individui diversi, appartenenti a mondi lontani, dapprima, come in ogni rapporto, prevalgono diffidenza e ostilità, che poi si trasformano in un percorso di conoscenza che termina in un finale di unione e armonia.

Una favola divertente e toccante che racchiude sei performance legate da un fil rouge narrativo che Alexandre Haffner descrive così: "Il risveglio in un nuovo mondo.

All'inizio paura, conflitto. Poi la conoscenza reciproca, la scoperta e la meraviglia. E finalmente l'armonia".

Sul palcoscenico, accanto allo stesso Alexandre Haffner, sono protagonisti Éléonore e Jérémie Lamourez, atleti di fama mondiale molto apprezzati nelle discipline circensi. Nei suoi 25 anni di carriera Les Farfadais ha eseguito performance ardite, eventi d'avanguardia e spettacoli dal taglio più tradizionale, creati nelle sue sedi in Francia, Spagna e Stati Uniti. La compagnia ha collaborato con l L'Oreal, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Mercedes, Galeries Lafayette e Jean Paul Gaultier e Pierre Cardin che disegnato molti dei costumi. Les Farfadais ha preso parte, inoltre, ai concerti di Kylie Minogue, Alicia Keys e Johnny Hallyday.



