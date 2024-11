Bologna capitale dei videogame, in onda su Lepida Tv

E' nato a Bologna, sede del 18% degli studi di sviluppo dei videogame italiani e grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna, Game Farm, con l'obiettivo di far nascere in regione una vera e propria Videogame Valley.

Dalla farm sono già nati un videogioco fantasy ispirato alla saga Dragonero e Vespera Bononia, e un altro, realizzato grazie all'intelligenza artificiale, tutto ambientato in una Bologna dalle atmosfere dark.

L'esperienza di Bologna Game Farm e gli altri progetti realizzati - si spiega - sono al centro della nuova puntata di Hello World, il format realizzato per Lepida Tv e prodotto dalla società Fase 3, a cura dell'Agenzia regionale di informazione e comunicazione della Regione, in onda ogni mese sul palinsesto live di LepidaTv www.lepida.tv e su Smart Tv al canale 80 del digitale terrestre. La nuova puntata è in visione a partire dalle 13,30 di oggi, venerdì 29 novembre, e poi sempre disponibile on demand nella sezione dedicata al format.



