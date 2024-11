Sequestra donna per un debito, straniera arrestata a Mestre

Una straniera è stata arrestata a Mestre dalla polizia di Venezia per sequestro di persona a scopo di estorsione. L'a donna è stata raggiunta da un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dovendo espiare una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione.

Il fatto è avvenuto nel 2022, quando l'indagata con la complicità di altre due connazionali avrebbero fatto irruzione nell''abitazione della vittima a Rimini e dopo averla prelevata con la forza, l'avrebbero condotta a Mestre. A questo punto i sequestratori avrebbero contattato i familiari della donna, chiedendo un'ingente somma come prezzo per la sua liberazione.

L'attività della Squadra Mobile veneziana aveva permesso al tempo di accertare che la richiesta estorsiva dipendeva dal fatto che la donna sequestrata collaborava con un connazionale nella compravendita on-line di prodotti "griffati", il quale, dopo aver ricevuto ingenti somme a pagamento dei prodotti di lusso richiesti, si sarebbe reso irreperibile senza evadere gli ordinativi. Le tre acquirenti, pertanto, avendo effettuato il pagamento per la merce di valore richiesta senza però averla mai ricevuta, avrebbero tentato di recuperare il denaro tramite la famiglia della vittima del sequestro. All'epoca dei fatti, le indagini dei poliziotti lagunari, in collaborazione con i colleghi di Rimini, Bologna e Como, interessati a vario titolo dagli stessi eventi, avevano consentito di individuare l'abitazione di Mestre dove era tenuta segregata la donna, liberandola e arrestando le tre straniere straniere.

Ulteriori e successive indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Venezia assieme a quella di Bologna, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia emiliana, hanno consentito di confermare le responsabilità delle tre cittadine straniere in ordine al sequestro di persona commesso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA