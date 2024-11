Peste suina, Bruxelles revoca zona restrizione nel Piacentino

BOLOGNA, 28 NOV - È stata revocata la Zona di restrizione III in Emilia-Romagna, nel Piacentino, per le misure di contrasto alla diffusione della peste suina africana. Lo ha deciso in questi giorni la Commissione europea nel regolamento che stabilisce periodicamente le misure speciali da adottare per il controllo per la Psa e ne dà notizia la Regione Emilia-Romagna.

La restrizione III viene applicata nei territori dove si riscontrano casi di suini positivi alla Psa in allevamenti domestici e nel Piacentino era scattata a fine luglio 2024 dopo la scoperta di un unico focolaio. Ad oggi, sottolinea la Regione, il virus non è presente negli allevamenti emiliano-romagnoli.

"Con la rimozione della Zona III diminuiscono le restrizioni per gli allevamenti della zona - spiega l'assessore all'agricoltura Alessio Mammi - È positivo inoltre che dai dati certificati si è potuto riscontrare che nei selvatici il virus non si è esteso ad altre aree, merito delle misure messe in atto per il contenimento dei cinghiali, da cui consegue che le zone di restrizione restano quelle del marzo scorso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA