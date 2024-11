Parma celebra francobollo dedicato a Vittorio Adorni

E' stato presentato con una cerimonia nella sala del Consiglio comunale di Parma il francobollo dedicato al Campione del Mondo di ciclismo (1968) Vittorio Adorni, scomparso quasi due anni fa, che fa parte di una serie di quattro francobolli dedicati al ciclismo ed ai ciclisti italiani campioni del mondo (oltre ad Adorni, Libero Ferrario, Ercole Baldini e Felice Gimondi). All'iniziativa hanno partecipato tra gli altri il sindaco Michele Guerra, il direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi, i famigliari del campione tra cui la moglie Vitaliana Erbetta ed i figli Viviana e Vanni.

"Adorni - ha detto il sindaco Guerra - ha segnato la storia del ciclismo mondiale e di Parma. Vittorio ha incarnato i valori dello sport e quelli umani, è certamente una figura a cui fare rifermento, un modello a cui guardare. Per questo abbiamo pensato di presentare il francobollo che lo commemora nella sala del Consiglio Comunale, il cuore della città. E' un omaggio a un grande sportivo e ad un grande uomo. La sua è una storia esemplare fatta di passione, esperienza, tanta modestia ed umiltà. Il francobollo gli rende onore". "E' vivo in me - ha commentato l'assessore allo sport Marco Bosi - il ricordo delle parole di Vittorio quando ricordava la sua vittoria come campione del mondo nel 1968. Una storia emozionante che non dimenticherò mai. Vittorio è stato anche assessore allo sport e di lui ho apprezzato la grande umanità e la disponibilità, certamente un punto di riferimento per la nostra comunità".

I francobolli sono stati emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed appartengono alla serie tematica "lo sport" dedicati al ciclismo, relativi al valore della tariffa A pari a 2,90 euro per ciascun francobollo. Con tiratura di duecentomila, sono quattro esemplari per ogni francobollo e foglio da 28 esemplari per ognuno. I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con bozzetti a cura di Fabio Abbati. Il francobollo è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico, negli spazi filatelia e on line sul sito filatelia.poste.it.



