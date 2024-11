Filippo Graziani in tour, omaggio a 80 anni del padre Ivan

Partirà il 16 marzo 2025 dal teatro Galli di Rimini il tour 'Ottanta. Buon compleanno Ivan!' di Filippo Graziani, per celebrare quello che sarebbe stato l'ottantesimo compleanno di suo padre, morto l'1 gennaio 1997.

Dopo il successo dell'album 'Ivan Graziani-Per gli amici', pubblicato a gennaio per l'etichetta Numero 1/Sony, e il tour omonimo di oltre cinquanta date, l'artista tornerà sul palco tra marzo e aprile per sei date, una festa di compleanno itinerante con sorprese e ospiti. Gli altri concerti - il tour è organizzato da Imarts di Carpi - sono in programma a Milano (24 marzo, Teatro Manzoni), Roma (31, Auditorium Parco della Musica), Firenze (8 aprile, teatro Puccini), Bologna (15, teatro Celebrazioni), Ancona (18, teatro delle Muse).

Con oltre dieci anni dedicati a diffondere l'eredità musicale del padre, Filippo Graziani ha dimostrato di essere un performer creativo non limitandosi a interpretare i brani di Ivan, ma rinnovandoli con il suo stile, creando nuovi arrangiamenti che non intaccano l'essenza originaria dei pezzi ma li impreziosiscono, creando un ponte tra generazioni. In questo tour si spingerà più in là guidando il pubblico attraverso i successi più celebri del padre - da Lugano Addio a Pigro, da Monna Lisa ad Agnese dolce Agnese - ma proponendo anche una selezione di brani a lui particolarmente cari, offrendo uno sguardo intimo sul lato più personale e nascosto del cantautore.

Inoltre, come ogni festa di compleanno che si rispetti, non mancheranno le sorprese, che saranno annunciate in questi mesi.





