A Bologna collettivi occupano la sede di Scienze politiche

BOLOGNA, 28 NOV - Alcuni collettivi universitari di Bologna hanno "occupato, per la giornata, Palazzo Hercolani, sede del dipartimento di Scienze politiche e sociali e sociologia, contro il Ddl sicurezza, in vista della manifestazione in programma a Roma il 14 dicembre". Lo fa sapere il collettivo Luna. Dopo una conferenza stampa in tarda mattinata, spiega il collettivo, "è in programma una riunione di gestione dell'occupazione, a seguire pranzo e nel primo pomeriggio un momento informativo sul Ddl sicurezza e sulla riforma Bernini". La giornata si concluderà con "un'assemblea alle 18.30 e a seguire musica e socialità".

Per domani il collettivo Luna fa sapere che "aderiremo, in diverse forme, allo sciopero generale".

