Vent'anni di 'Reunion' a Riccione, spazio a Star Trek e Lost

Compie vent'anni 'Reunion', convention dedicata a fantascienza, gioco e scienza: l'edizione 2024 si svolgerà il 7 e l'8 dicembre a Riccione (Rimini), al Centro Congressi dell'Hotel Mediterraneo, ospiti l'attore statunitense Garrett Wang e l'attore e doppiatore Natale Ciravolo. Wang ha interpretato il guardiamarina Harry Kim in 'Star Trek Voyager', mentre Ciravolo è una delle voci più note del doppiaggio italiano e agli appassionati di Star Trek è particolarmente familiare per essere stato il primo doppiatore del Capitano Kirk interpretato da William Shatner.

Durante la 'Reunion' sono previsti incontri, conferenze, momenti di spettacolo e di gioco. Tra gli appuntamenti, l'incontro con il giovane scrittore bolognese Simone Orlandi che presenterà i suoi libri "Orfani d'inchiostro" e "Castighi di cenere", e con Matteo Montemaggi, presidente dell'Associazione Astronomica del Rubicone, per una conferenza su "Gli Ammassi di Galassie visti con gli occhi del James Webb Space Telescope (Jwst)". Ci sarà spazio anche per una delle serie tv più amate e controverse, di cui quest'anno ricorre il ventennale: "Lost". In collegamento dagli Usa sarà presente James Horan, attore e doppiatore statunitense che, oltre ad aver partecipato a Star Trek, è stato anche presente nel cast di Lost. Verrà poi proposta un'intervista esclusiva a Nick Tate, attore noto per la sua partecipazione a Spazio 1999, anche lui guest star di Lost.

Sabato 7 si svolgerà l'immancabile sfilata dei costumi, che vedrà sul palco la presenza di "alieni di tutte le razze".

Reunion XX è organizzata dallo Stic-AL Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero", Ultimo Avamposto, Doctor Who Italian Club, Rocca Prop.



