Stazione Av Mediopadana, inaugurato nuovo atrio di accesso

È stato inaugurato il nuovo atrio sul fronte est della stazione alta velocità Mediopadana a Reggio Emilia. L'intervento è stato realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) con un investimento di 5 milioni, rientra nell'ambito dei lavori previsti per la valorizzazione della stazione (aperta nel 2013 e che da allora ha visto aumentare i treni da 12 ai 76 al giorno odierni, con 1,6 milioni di passeggeri utenti all'anno stimati) concretizzati nell'accordo di Programma siglato con il Comune di Reggio Emilia a luglio 2020. Si tratta di fatto di un secondo ingresso analogo a quello principale, che trova posto nella navata est della stazione, in corrispondenza del parcheggio al di là dell'attraversamento pedonale della linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla, da cui si potrà accedere al terminal tramite una nuova hall con sedute per l'attesa, servizi igienici dedicati e sistemi audio/video di informazione al pubblico, scale mobili e fisse oltre ad ascensori per raggiungere le banchine sui binari. Previsti anche spazi riservati alla prossima installazione da parte delle imprese ferroviarie di emettitrici self service per l'acquisto dei biglietti. Infine, due locali destinati ad ospitare attività commerciali. A completare l'arredo, un giardino verticale con ecosistema botanico già utilizzato in alcuni Freccia Lounge, in grado di consentire la presenza di piante verdi a parete grazie a uno specifico sistema di irrigazione e illuminazione. Mentre proseguono i lavori - finanziati con altri 8 milioni di euro - cominciati a gennaio 2024 nel sotto-viadotto, finalizzati a creare un hub di servizi per i viaggiatori e per il territorio, con bar, ristoranti, farmacie, noleggio auto e aree espositive per promuovere le eccellenze locali. Al taglio del nastro presenti l'assessore regionale Alessio Mammi (in rappresentanza della Presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo), dal sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari e dal responsabile ingegneria e investimenti Stazioni della Direzione Stazioni di Rfi, Antonello Martino.



