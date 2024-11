Record al Marconi, festa per la passeggera numero 10 milioni

L'aeroporto di Bologna ha raggiunto il record storico di 10 milioni di passeggeri in un anno. Per festeggiare il traguardo, che s'inserisce in un trend di crescita nel 2024 del 7,8%, sono stati regalati alla decimilionesima viaggiatrice atterrata al Marconi due biglietti andata e ritorno per Dubai, offerti da Emirates. La sorpresa è toccata alla signora Gabriella Affini, bolognese, in arrivo da Osaka, accolta dal presidente dell'aeroporto Enrico Postacchini, l'amministratore delegato Nazareno Ventola e il direttore business aviation Antonello Bonolis, accompagnati dal country manager Italia di Emirates Flavio Ghiringhelli.

"Si tratta - commenta il presidente di AdB Postacchini - di un grande risultato per la nostra società, per il Gruppo AdB, per tutta la comunità aeroportuale e per il territorio. Non dobbiamo infatti dimenticare che se cresce l'aeroporto, cresce e si sviluppa tutto il suo bacino d'utenza. L'aeroporto di Bologna con la sua attività dà lavoro complessivamente ad oltre 20 mila persone tra lavoratori diretti, indiretti ed indotto, e produce sul territorio un Pil di circa 1 miliardo di euro all'anno: un beneficio per tutti, che credo vada riconosciuto".

Ai ringraziamenti ai lavoratori dello scalo, l'ad Ventola, ha aggiunto quelli a "tutti i nostri passeggeri, che talvolta con qualche difficoltà nell'ultimo periodo in relazione ai cantieri aperti in aeroporto, hanno scelto di volare dal Marconi. Il nostro impegno per un servizio migliore è continuo e si rafforza nel tempo", ricordando l'investimento di oltre 200 milioni per i lavori di ampliamento ed ammodernamento dello scalo.

Il record dei 10 milioni consente così al Marconi di fare "un salto di categoria - sottolinea Bonolis - ed entrare nella squadra degli aeroporti tra i 10 e i 25 milioni di passeggeri".

Il precedente record di traffico, risalente allo scorso anno, si era fermato poco sotto la soglia dei 10 milioni, a 9.960.205 passeggeri. Complessivamente, dal primo passeggero del 1933 ad oggi, il Marconi ha trasportato oltre 150 milioni di passeggeri.





