Parma 'illumina' le feste di fine anno con 200 appuntamenti

Per le feste di fine anno Parma ospiterà Erri De Luca e Massimo Montanari, Walter Siti e Flavio Caroli, il racconto cinquecentesco di Alessio Boni, tante fiabe per i più piccoli, la passione di insegnare ai ragazzi di Enrico Galiano e la ricchezza di ricette e di avventure nella tavola della tradizione. La città sarà illuminata a festa dal 29 novembre, mentre l'avvio ufficiale del Natale 2024 ci sarà domenica 8 dicembre con l'accensione in Piazza Garibaldi dell'abete donato dal Comune di Cavalese. Poi, fino al 13 gennaio un ampio calendario di musica, letteratura e solidarietà, con circa 200 appuntamenti.

"La musica si spanderà ben oltre le Sale di Casa della Musica", ha spiegato in conferenza stampa il vicesindaco Lorenzo Lavagetto. "Avremo il coro del Regio con la direzione del Maestro Martino Faggiani ad interpretare alcune delle più conosciute pagine corali verdiane in Piazza Ghiaia, un concerto unico dell'orchestra Scrollavezza in San Giovanni, una serata di Gospel, ma anche concerti nella chiesa di Santa Cristina e di San Francesco del Prato, insieme al recital benefico a favore dell'Ospedale dei Bambini al Teatro Regio interpretato dalle voci di Michele Pertusi e di Luca Salsi accompagnate al pianoforte da Milo Martani. Ma anche il corpo bandistico Giuseppe Verdi ed i giovani Fiatoni al Teatro al Parco e per la 25/a volta il primo concerto dell'anno sarà quello dei Filarmonici di Busseto".

'Correggio500' aspetta parmigiani e turisti con la meraviglia dell'arte di Antonio Allegri e con l'installazione multimediale "il cielo in terra per un istante" di Lucio Rossi, ma anche con una lettura drammatizzata della Gerusalemme Liberata di Alessio Boni negli scenografici spazi della Cattedrale, e l'arte spiegata a ragazzi e insegnanti da Enrico Galiano. A Palazzo del Governatore Erri De Luca, Valeria Parrella e Flavio Caroli porteranno i loro sguardi su letteratura, arte e vita. Per la notte di Capodanno si prospetta invece una Piazza spumeggiante con Dimartino e Colapesce nell'ultimo concerto live che vedrà il duo insieme dopo l'annuncio di un futuro da solisti.



