Ospedale Infermi di Rimini celebra 50 anni di storia

Nel 2024 l'Ospedale Infermi di Rimini raggiunge il traguardo dei 50 anni. La struttura, inaugurata nel giugno del 1974, ha sostituito il precedente ospedale cittadino situato nel centro storico. Attualmente il nosocomio riminese gestisce casi complessi e ospita unità operative uniche in Romagna come la Chirurgia pediatrica, l'Oncoematologia pediatrica e la Terapia intensiva neonatale, che accoglie neonati con qualsiasi peso alla nascita. A cinquant'anni dalla sua apertura, la struttura sanitaria celebra il suo ruolo centrale nella comunità riminese con due iniziative simboliche. Domenica 1° dicembre, alle 10.30, si terrà una cerimonia istituzionale al Teatro Galli di Rimini, aperta alla cittadinanza. Il programma prevede interviste a professionisti che hanno segnato la storia dell'ospedale, letture e momenti musicali.

Il secondo appuntamento, in programma lunedì 2 dicembre alle 20 presso il ristorante Frontemare di Miramare, sarà invece riservato agli operatori sanitari, ai volontari e ai sostenitori dell'ospedale. La celebrazione non si limita a guardare al passato, ma punta a rafforzare il legame tra la comunità e il sistema sanitario.

Francesca Raggi, direttrice del presidio ospedaliero, ha sottolineato come l'ospedale rappresenti dal punto vista simboligo "un luogo di speranza e recupero, dove le persone possono trovare aiuto nei momenti difficili. In tal senso rappresenta pure un legame di solidarietà, in quanto luogo dove si condividono esperienze di vulnerabilità e cura. Dimostra il livello di civiltà urbana".



