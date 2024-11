Il concerto del coro Komos nella Giornata contro l'Aids

"Chi tardi arriva non si siede!", è la metodologia "alla vecchia" (cioè, a ingresso libero e senza prenotazione) con la quale si accederà, l'1 dicembre alle 21, al Cinema Modernissimo di Bologna per assistere al concerto del coro Komos in occasione della Giornata Internazionale per la lotta all'Aids, annunciato dal presidente Giovanni Rosa.

"pU=Unk", questo il titolo della serata organizzata dal coro bolognese Lgbtqia+, dove U=U sta per Undetectable = Untrasmittable (Non rilevabile = Non trasmissibile), è un evento che, come da tradizione, vuole tenere alta l'attenzione su un fenomeno ancora diffuso contrassegnato anche dallo stigma sociale che continua ad accompagnare le persone sieropositive.

"L'Hiv e l'Aids nel linguaggio comune sono ormai qualcosa che appartiene al passato - ha spiegato la vicesindaca del Comune di Bologna, Emily Clancy, alla presentazione - mentre i dati ci dicono che non è affatto così: nel nostro Paese nel 2023 sono state effettuate 2349 nuove diagnosi da Hiv". "pU=Unk", naturalmente, è un concerto alla maniera di Komos: "Non potevamo non guardare a un'icona della moda come Vivienne Westwood, - ha detto Giovanni Rosa - per degli outfit che ci permettano di comunicare un senso di fermento e urgenza".

E non a caso, la serata sarà presentata da una vecchia amica di Komos, l'artista drag Diana Blùdura, già sul palco per Queendici, il concerto per la Giornata Internazionale per la lotta all'Aids del 2023. Ad accompagnarla anche un'altra artista drag, Miss Bafo, uscita dalla scuderia della bolognese Drag Queen Academy. Per la prima volta poi, sarà possibile seguire l'intera serata anche in lingua Lis al fine di raggiungere un pubblico sempre più ampio.

"Ma non si tratta solo di una traduzione - aggiunge Giovanni Rosa - perché ci sarà una vera e propria interpretazione anche dei brani che canteremo". La serata ospiterà anche quest'anno Cassero Salute e Plus, le due realtà bolognesi impegnate per la salute della comunità Lgbtqia+. "pU=Unk" fa parte, inoltre, di Road to Cromatica, il cartellone di concerti sparsi per l'Italia che porterà al Cromatica Festival 2025 che si terrà proprio a Bologna dal 31 maggio al 2 giugno 2025.



