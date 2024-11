Aggredì capotreno nel Bolognese, identificato il presunto autore

BOLOGNA, 26 NOV - I carabinieri della stazione di Vergato (Bologna) hanno identificato il presunto autore dell'aggressione ad un capotreno, avvenuta lunedì pomeriggio, 18 novembre, sul regionale 17690 'Porretta Terme-Pianoro'. Si tratta di un 15enne, di nazionalità straniera. I militari hanno comunicato la notizia di reato (resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Il capotreno, 53enne, stava controllando i titoli di viaggio dei passeggeri quando, alla richiesta di esibire il biglietto, un giovane passeggero, alto, pantaloni bianchi e giubbotto nero, si era arrabbiato e, dopo averlo insultato, gli era saltato addosso, lo aveva atterrato sui sedili e lo aveva preso a pugni in faccia facendogli saltare due denti. Aiutato dai viaggiatori che avevano assistito ai fatti, il capotreno si era rialzato, accorgendosi di essere seriamente ferito e l'aggressore era sceso alla stazione di Vergato. Il capotreno aveva informato i carabinieri prima di essere soccorso dal 118 ed essere portato in ospedale a Porretta Terme dove era stato poi dimesso con una prognosi di 14 giorni.

Le indagini dei carabinieri di Vergato, coadiuvati dal nucleo operativo radiomobile, hanno portato all'identificazione del presunto responsabile.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA