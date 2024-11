Serie A: Lazio-Bologna 3-0

Il sogno, per la Lazio, continua. La squadra di Baroni, dopo le vittorie delle rivali nel gruppone di testa, non poteva sbagliare. E contro il Bologna arriva l'ennesimo successo all'Olimpico, con un netto 3-0 frutto delle reti di Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru, di una stagione che sta diventando sempre più importante mentre ai rossoblù di Italiano, dopo il successo contro la Roma, non riesce il bis anche a causa dell'espulsione di Pobega, per doppio giallo, nel primo tempo.

Così ora la Lazio è al secondo posto, nel gruppone dietro al Napoli capolista con Inter, Atalanta e Fiorentina, che continua ad alimentare quel sogno scudetto troppo grande anche solo per essere pronunciato ma che inizia a prendere sempre più forma.





