Gps sotto auto ex fidanzata a Piacenza, ammonito da Questore

Ha piazzato un rilevatore Gps sotto l'auto dell'ex fidanzata per controllarla e seguirne gli spostamenti. Protagonista della vicenda - riportata dal quotidiano di Piacenza, 'Libertà' - un uomo raggiunto da un ammonimento del Questore della città emiliana e convinto a sottoporsi ad un percorso psicologico di recupero. Nel 2024 - sottolinea il giornale locale - sono stati 23 gli ammonimenti emessi mentre nel 2023 erano stati 5.

In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ieri a Castelvetro Piacentino è stata intitolata una via alla 91enne Stella Paroni, vittima tredici anni fa di femminicidio mentre a Vezzano, nel Reggiano, è stata inaugurata, nella frazione di Pecorile, una piazzetta dedicata a Jessica Filianti nata a Reggio Emilia nel 1978 e uccisa il 14 marzo del 1996 dall'ex fidanzato, con una quarantina di coltellate.



