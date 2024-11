Furgone colpisce manufatto Hera, fuga di gas e conducente ferito

Incidente, ieri sera verso le 21.30, sulla Strada Provinciale di Vado di Monzuno nel Bolognese dove un furgone è andato a sbattere contro un manufatto in cemento di Hera: l'impatto ha causato una fuoriuscita di metano liberando odore di gas nella zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Monzuno - che hanno messo in sicurezza l'area e isolato la perdita di gas - e i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Nell'incidente è rimasto ferito il conducente del furgone che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in Elisoccorso in ospedale per le cure del caso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA