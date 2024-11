Oltre mille persone a Bologna per la Marcia della Pace

Oltre un migliaio di persone questa mattina si sono date appuntamento in Piazza Verdi, a Bologna, per partecipare alla tappa felsinea della Marcia della Pace. Tra loro anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Il corteo è partito da Piazza Verdi sta sfilando per le strade del centro di Bologna, passando per via delle Moline, via Augusto Righi e via Indipendenza.

Ad aprire la manifestazione, che sta avanzando al suono di canzoni pacifiste, un lungo striscione arcobaleno che recita "Bologna Cammina per la Pace".



