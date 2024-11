Un bus con "destinazione l'inclusione" per fragili e disabili

Serve un pulmino alla cooperativa sociale Arca di Noè di Bologna per accompagnare le persone fragili e con disabilità al lavoro. Senza un servizio di trasporto dedicato, si rende più complicato il percorso di inclusione al quale la cooperativa si dedica ogni giorno. Per riuscire ad acquistarlo, è stata lanciata sulla piattaforma ideaginger.it una raccolta fondi 'LABus. Il veicolo con destinazione inclusione!', al fine di raggiungere 8 mila euro.

Arca di Noè dal 2001 favorisce l'accesso al mondo del lavoro di persone con disabilità o fragilità, in particolare al B-Lab, laboratorio socio-occupazionale di Granarolo dell'Emilia, e al birrificio sociale Vecchia Orsa di San Giovanni in Persiceto.

"A volte, la mancanza di servizi di accompagnamento non permette alle persone con disabilità di partecipare attivamente alla vita sociale e lavorativa del territorio. Per chi frequenta B-Lab, il nostro laboratorio socio-occupazionale a Granarolo dell'Emilia può infatti risultare difficile raggiungerlo in autonomia - spiegano su ideaginger - Per questo motivo abbiamo pensato di acquistare un mezzo di trasporto: con LABus potremo offrire un servizio di accompagnamento e continuare a garantire percorsi di inserimento lavorativo a persone con disabilità. Con questo servizio potremo anche supportare le famiglie che solitamente organizzano gli spostamenti in autonomia". In futuro potrà essere utile anche "per interventi di sollievo domiciliare rivolti alle famiglie in difficoltà".



