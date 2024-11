'Le porte della Città' al centro di Art City Bologna 2025

È legato alle dieci Porte storiche di Bologna lo 'special program' della tredicesima edizione di Art City Bologna, in programma dal 6 al 16 febbraio: promossa dal Comune e BolognaFiere e diretta per l'ottavo anno consecutivo da Lorenzo Balbi, direttore di MAMbo-Museo d'Arte Moderna, la manifestazione si affiancherà, come da tradizione, al programma di Arte Fiera, che si svolgerà dal 7 al 9 febbraio.

Un circuito di opere realizzate da alcuni artisti dialogherà con la storia, le trasformazioni sociali e le transizioni morfologiche che hanno attraversato la città felsinea nel tempo.

Il festival di arte contemporanea si inserisce nel percorso che lungo i viali della città per 8 km collega una Porta all'altra, dedicando a ciascuna di esse un progetto artistico che il pubblico scoprirà, tappa dopo tappa.

Presenti nel capoluogo emiliano dal 1300, le Porte erano in origine dodici; seguendo l'evoluzione urbanistica, negli anni hanno mutato le loro caratteristiche architettoniche divenendo testimoni di importanti eventi cittadini, come ingressi trionfali di eserciti, battaglie perse, cortei danzanti e lotte di resistenza antifascista e di conquista dei diritti civili.

Main Sponsor di questa edizione di Art City è Banca di Bologna, che dal 2007 al 2009 ha promosso una campagna di restauro delle Porte cittadine.



