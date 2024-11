Il Biglietto d'oro al cinema Modernissimo di Bologna

Il Cinema Modernissimo di Bologna festeggia il suo primo anno di attività con oltre 180mila presenze e il 'Biglietto d'oro' come monosala più frequentata d'Italia. Lo ha annunciato Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, che proprio un anno fa ha inaugurato una sala capace di conquistare fin dall'inizio il pubblico cittadino (e internazionale, in particolare in occasione del festival 'Il Cinema Ritrovato'). Pubblico che Farinelli ha ringraziato ricordando che "una sala come il Modernissimo è possibile in una città come Bologna che ha così a cuore la cultura".

Una festa di compleanno organizzata ieri sera, giovedì 21 novembre, assieme a Nanni Moretti, ospite per la prima volta al Modernissimo, per presentare il restauro del suo Ecce Bombo "in un cinema speciale, in una istituzione speciale, in una città speciale". Il 'Biglietto d'oro' al Cinema Modernissimo verrà consegnato alle 'Giornate professionali di cinema di Sorrento', in programma dal 2 al 5 dicembre.



