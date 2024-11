'Per la sicurezza sul lavoro serve formazione di qualità'

L'importanza di una contrattazione collettiva di qualità e di una bilateralità proattiva per garantire azioni incisive in tema di formazione e sicurezza sul lavoro. Di questo si è discuso oggi all'incontro organizzato dalla Confederazione Cifa Italia e dal sindacato Confsal ad Ambiente Lavoro, Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che si è chiuso a BolognaFiere. Ospiti tra gli altri, Walter Rizzetto, presidente Commissione Lavoro della Camera dei Deputati e Chiara Tenerini, membro della Commissione.

La formazione diventa uno strumento per superare il cosiddetto "stress lavoro correlato" ai tempi dell'Intelligenza Artificiale: "Perché acquisendo le competenze necessarie - dice Andrea Cafà, presidente Cifa - la persona può affrontare con serenità tutte le novità che offre il mondo del lavoro, visto che grazie all'innovazione si può faticare meno sia a livello fisco che mentale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA