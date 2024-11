Fra violenza e stereotipi, alla biblioteca Borges c'è 'Cheese'

La biblioteca Borges di via dello Scalo, a Bologna, invita alla riflessione sul tema della violenza di genere con una mostra dell'illustratrice Sara Cimarosti e un ciclo di incontri sui pregiudizi di genere: 'Cheese, foto di gruppo con noialtre'.

La mostra 'Cheese', che sarà inaugurata domani, venerdì 22 novembre alle 17.30 nell'ambito del festival 'La Violenza illustrata', porta in biblioteca 30 stampe e alcuni manufatti realizzati dall'artista stessa, in un allestimento site specific che si articola negli spazi abitati dagli oggetti e dal pubblico abituale della biblioteca. Cheese è la parola pronunciata per ottenere un'espressione sorridente mentre si posa per una foto, l'espediente che ci ritrae felici e racconta che va tutto bene.

Questo lavoro nasce da una domanda che rimane aperta: "quando il contesto privato smette di essere il luogo sicuro che ci accoglie, per sconfinare in uno stato di privazione, in grado di intaccare l'identità stessa?". Sara Cimarosti, lavora con i simboli a partire da un approccio iconografico riguardo ai diritti di genere. Sarà visibile fino al marzo 2025.

La mostra, organizzata in collaborazione con l'associazione Noialtre, sarà accompagnata da tre incontri: uno dedicato ai pregiudizi nello sport (martedì 26 novembre, ore 17), uno sulle discriminazioni di genere nel mondo della scienza (sabato 30 novembre, ore 11) e un laboratorio per ragazzi da 7 a 12 anni dal titolo 'I ragazzi possono essere femministi?' (mercoledì 4 dicembre alle 17.30).



