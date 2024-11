Trecento studenti al Tecnopolo per conoscere il Supercalcolo

Circa 300 tra studentesse, studenti e insegnanti di tredici classi degli istituti superiori di Cesena, Forlì e Rimini hanno partecipato all'evento 'Incontri ravvicinati con il supercalcolo', che si è tenuto stamattina al Tecnopolo di Bologna, in collaborazione con Cineca e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. L'obiettivo dell'iniziativa era quello di far conoscere a ragazze e ragazzi l'eccellenza tecnologica rappresentata dall'infrastruttura del Cineca per l'Italia e l'Europa, suscitando il loro interesse verso le applicazioni derivanti dal calcolo ad altissime prestazioni attraverso il dialogo con gli esperti.

La mattinata ha permesso ai ragazzi, per la maggior parte iscritti alle quarte superiori, di fare un'esperienza immersiva nelle applicazioni del supercalcolo e nelle infrastrutture del Cineca. L'incontro è inserito nell'ambito del progetto 'Romagna: generazioni al lavoro', che la Camera di commercio della Romagna ha attivato nel 2023 per sviluppare un ecosistema territoriale sui temi della formazione, dell'orientamento e del placement, per ridurre il mismatch quali-quantitativo tra domanda e offerta di lavoro.

Dopo i saluti introduttivi del presidente della Camera di commercio Carlo Battistini e del funzionario della Regione Emilia-Romagna Fabio De Luigi, è stato il momento di due interventi inframezzati da momenti di coinvolgimento degli studenti con domande e risposte e da un video immersivo sul supercalcolatore Leonardo: il primo intervento, su 'I big data e il supercalcolo quali fattori di innovazione per la società', è stato del presidente di Cineca Francesco Ubertini, seguito dal 'virtual tour' del supercalcolatore Leonardo e delle sue applicazioni a cura di Antonella Guidazzoli, responsabile Visual information technology Lab Hpc di Cineca. Moderazione e conclusione sono state a cura di Luca Carrai, formatore e consulente d'impresa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA