Torna il mercato dei vignaioli indipendenti a Bologna

Dopo la prima volta nei padiglioni di BolognaFiere, il Mercato dei vini dei vignaioli indipendenti Fivi si prepara alla 13a edizione dal 23 al 25 novembre 2024. Ad accogliere il pubblico saranno 1.008 vignaioli provenienti da tutte le regioni italiane, insieme a due delegazioni di vignaioli europei in rappresentanza delle associazioni nazionali appartenenti a Cevi - Confédération Européenne des Vignerons Indépendants, e a 32 soci di Fioi - Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti. Oltre 8.000 i vini in assaggio.

"Dopo il successo dello scorso anno, sono felice che questa edizione del Mercato dei vini dei vignaioli indipendenti presenti numeri in crescita tra gli espositori e che si sia ampliata la collaborazione con gli ovicoltori di Fioi", sottolinea il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari.

"Questo evento aperto al pubblico, in cui si può acquistare dell'ottimo vino, assieme alla Slow Wine Fair e a Sana Food, fiere dedicate al canale Horeca, e a Marca, dedicata alla private label, posiziona BolognaFiere come polo espositivo leader nell'agroalimentare e nel food&beverage".

Per ospitare espositori e pubblico, BolognaFiere mette nuovamente a disposizione una superficie di 30.000 metri quadrati, distribuiti su quattro padiglioni: ad accogliere i vignaioli saranno il 29 e il 30, mentre il 28 e il 36 saranno dedicati alla gastronomia, con proposte della tradizione locale bolognese e di altri territori italiani, e ai servizi correlati al Mercato. Nella galleria centrale, troveranno spazio i partner e gli sponsor dell'evento, e lo stand istituzionale Fivi Invariati i prezzi dei biglietti di ingresso, che possono essere acquistati in prevendita sul sito mercatodeivini.it, e le riduzioni per i sommelier e gli operatori.



