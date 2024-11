Il violinista Michael Barenboim al festival Rossini Open

Giovedì 21 novembre alle 20,30 il festival itinerante "Rossini Open", organizzato dal Teatro Rossini di Lugo (chiuso per lavori), ha in programma un concerto di grande interesse nella Sala Polivalente Il Tondo (in via Lumagni 30) con il violinista franco-tedesco Michael Barenboim, primo violino della West-Eastern Divan Orchestra fondata dal padre, il celeberrimo pianista e direttore Daniel Barenboim.

Musicista di razza, dall'intonazione infallibile e dalla grande maturità espressiva, Michael Barenboim offre un programma francese di gran fascino alternandosi al violino e alla viola accanto alla pianista russa Natalia Pegarkova, sua moglie: la Sonate Posthume di Maurice Ravel, Berceuse, Romance e Andante di Gabriel Fauré, 3 Stücken di Lili Boulanger, Pièce per viola Op.

20 di Ernest Chausson e la Sonata per viola di Henry Vieuxtemps.

Un'occasione quasi irripetibile per ascoltare questo astro internazionale del violino, le cui apparizioni in Italia sono assai rare, ma che è frequentatore assiduo dei grandi festival europei. Barenboim utilizzerà una viola contemporanea modello Maggini e un prezioso violino Stradivari del 1708 "Ex-Andrejeus". Dell'affiatatissimo duo marito e moglie Michael Barenboim e Natalia Pagarkova è da poco uscito un cd contenente le Romanze senza parole di Mendelssohn eseguite per violino e pianoforte per l'etichetta inglese Linn Records che ha riscosso un grande successo di critica.



