Gino Cecchettin, Meloni può dare consigli utili a tutte le donne

"In quanto donna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, penso abbia potuto vedere nella sua carriera tanti aspetti con i quali le donne sono costrette purtroppo a misurarsi e penso che il maschilismo la presidente del Consiglio lo abbia visto in più occasioni. Se è arrivata ad essere presidente del Consiglio sicuramente è arrivata ad affrontare e superare alcuni temi. Sicuramente può dare dei consigli utili a tutte le donne d'Italia". Lo ha detto Gino Cecchettin, papà di Giulia, uccisa un anno fa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, a margine di un incontro con gli studenti delle scuole superiori bolognesi nell'aula magna di Santa Lucia.

Nei giorni scorsi il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, aveva detto che "la visione ideologica vorrebbe risolvere la questione femminile lottando contro il patriarcato.

Ma come fenomeno giuridico è finito con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha sostituito alla famiglia fondata sulla gerarchia la famiglia fondata sulla eguaglianza". Parole sulle quali Gino Cecchettin ha chiesto un confronto con le istituzioni.

"Sul tema del patriarcato e della violenza di genere, ha detto. "vorrei confrontarmi con il ministro, Giuseppe Valditara, e con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, numeri alla mano. Rispetto le opinioni di chiunque ma certe cose vanno coadiuvate da numeri concreti - è la replica di Gino Cecchettin - quindi mi prenderò il tempo di analizzare le statistiche". Nel caso della figlia Giulia "non è così - spiega - e anche per tanti altri casi che ho avuto modo di conoscere, ma penso che non sia questo il punto. Penso che la violenza vada condannata da tutti i punti di vista, indipendentemente da dove arriva. Non ne farei una questione di genere, di colore, di provenienza - prosegue - Quando la violenza la si vede, va combattuta nel migliore in modo concreto e con le regole che la società si è data. Solo così, cercando di capire costruttivamente come si può affrontare un problema, senza magari fare sempre propaganda, ma cercando in modo proattivo una soluzione, si crea valore", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA