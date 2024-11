'Figlio di nessuno', la vita di Douglas tra adozione e abbandono

Sono andati fino in Brasile per adottarlo. Una volta arrivato in Italia, però, dopo soli quattro giorni trascorsi nell'abitazione di quelli che gli erano stati presentati come nuovi genitori, è stato abbandonato una seconda volta. Da quel momento è iniziato il suo calvario: la spola tra una comunità e l'altra, la vita in strada, con il raggiungimento della maturità, la droga, il carcere e, soprattutto, la costante ricerca di una identità.

È la storia di Douglas Dall'Asta, oggi 26enne, adottato in Brasile quando aveva solo nove anni da una coppia di Piadena, nel cremonese. Dopo una lunga battaglia in tribunale, i genitori adottivi sono stati obbligati a mantenerlo, come previsto da una sentenza del tribunale di Cremona prima e dalla Corte d'Appello di Brescia in seguito. Ora Douglas ha deciso di raccontare la propria storia, di mettersi a nudo affinché nessuno si senta più un 'reso' come accaduto a lui, affinché nessun altro bambino si senta 'figlio di nessuno'. Ed è proprio questo, infatti, 'Figlio di Nessuno', il titolo del nuovo libro della giornalista Valentina Reggiani e Douglas Dall'Asta, che sarà presentato venerdì 22 novembre alle 15 al Phi Hotel Canalgrande di Modena, in collaborazione con la casa editrice Incontri e con Modenamoremio.

Un testo che tratta temi di grande attualità come l'abbandono, l'adozione, l'affido, la reclusione, la strada, il sostegno alla genitorialità. Oltre agli autori saranno presenti, tra gli altri, l'avvocato che ha seguito il caso al centro del romanzo, Gianluca Barbiero e la deputata Stefania Ascari.





