A Bologna una serata per la pinista russa Marija Judina

L'Associazione Culturale Incontri Esistenziali di Bologna, che dal 2015 promuove incontri, mostre, concerti, e spettacoli che raccontano esperienze per rispondere al senso di inquietudine che muove il mondo, presenta un nuovo appuntamento dedicato a una delle più straordinarie artiste russe del Novecento, "Marija Judina, la pianista che commosse Stalin".

Quasi sconosciuta in Occidente, Marija Judina (1899-1970) fu una figura unica: prodigio di perfezione musicale e tecnica, ma emarginata dal regime sovietico per la sua indomita indipendenza e profonda fede religiosa: "La musica contemporanea è il grido disperato dell'umanità; ma la disperazione è ciò che fa presentire il ritorno fra le braccia del padre", scrisse.

Nemmeno Josif Stalin, che pure la apprezzava come pianista, riuscì a piegarne lo spirito.

In occasione dell'incontro di domani, 21 novembre alle 21 all'Auditorium di Illumia, in via de' Carracci 69/2 a Bologna, il pianista Giulio Giurato eseguirà brani di Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann e Chopin, mentre con la regia di Roberto Ravaioli, Laura Aguzzoni e Filippo Lanzi daranno voce a tratti dell'umanità di Marija Judina leggendo estratti dal libro di Giovanna Parravicini, "Marija Judina - Più della Musica" (La Casa di Matriona).

L'ingresso è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione. Con le sue testimonianze, Incontri Esistenziali (incontriesistenziali.org) in questi 8 anni di attività ha realizzato oltre 150 eventi con ospiti provenienti da differenti realtà, nazionali e internazionali.



