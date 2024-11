Strage Bologna: il 15 gennaio udienza Cavallini in Cassazione

BOLOGNA, 19 NOV - La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha fissato per il 15 gennaio l'udienza del processo a Gilberto Cavallini, l'ex terrorista dei Nar condannato all'ergastolo in primo e secondo grado per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. La fissazione arriva dopo il ricorso dei suoi difensori, avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini, sulla sentenza dell'assise di appello, di settembre 2023.

Cavallini, imputato a oltre quarant'anni dai fatti, è ritenuto uno dei responsabili dell'attentato che provocò 85 morti e oltre 200 feriti, insieme agli ex Nar già condannati in via definitiva, ovvero Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini; in un altro filone, in parallello a Cavallini, l'ex Avanguardia nazionale Paolo Bellini è stato condannato all'ergastolo, e si attendono le motivazioni della sentenza di appello.

Secondo l'accusa, nei giorni prima del 2 agosto Cavallini, 72enne, attualmente in semilibertà, ospitò il resto della banda (Mambro, Fioravanti e Ciavardini) in casa a Villorba di Treviso, dando così quantomeno supporto logistico al gruppo.



